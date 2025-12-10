La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García ha anunciado la rescisión unilateral del servicio de la empresa privada Foscupa en el estado Bolívar, en los municipios Caroní y Angostura del Orinoco.

Tras una evaluación, las autoridades determinaron la necesidad de reorientar el modelo de recolección y disposición final de los desechos sólidos, tomando la decisión de revocar la concesión de la mencionada empresa privada, basándose en la «en la ley, en la justicia social y en la defensa del bienestar colectivo».

«Hoy 10 de diciembre hemos tomado la decisión, en conjunto con el alcalde, de rescindir unilateralmente el servicio de Fospuca, en el estado Bolívar, debe prevalecer lo social, lo justo, lo que beneficie al pueblo y no a intereses particulares», dijo la mandataria en su programa radial.

Por su parte, informó que durante los avances de los debidos procesos administrativos, la empresa Supraguayana asumirá las funciones en Caroní con el fin de darle continuidad al servicio de recolección de basura junto a EcoBolívar -organización recién creada-, que se encargará de la disposición final de los desechos sólidos en el estado Bolívar.

El cambio se llevará a cabo en los próximos días, indicó, sin especificar el tiempo y también darán a conocer los pasos a seguir.

Se pudo conocer que en horas del medio día, la oficina de Fospuca, ubicada en el Centro Comercial Trébol, se encontraba cerrada.