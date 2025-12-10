La Fundación Cultural Latin Grammy anunció los ganadores de subvenciones, entre ellas dos para la preservación y el estudio del vallenato, con el patrocinio del cantante colombiano Silvestre Dangond.

La organización destinó 30 mil dólares para apoyar seis proyectos como parte de su Programa de Subvenciones de Investigación y Preservación de Música Latina 2025, dos de ellos para cultivar el género colombiano, gracias al compromiso de Dangond, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy anglo.

«El vallenato me dio mi voz, mi propósito y mi conexión con el mundo», afirmó Dangond en un comunicado.

«Apoyar proyectos que estudian y preservan su historia es una responsabilidad que llevo con orgullo. Si queremos que esta música siga tocando corazones, debemos proteger el legado de quienes la crearon».

Una de las ayudas se le otorgó al colombiano Jhojam Rincón por el proyecto ‘Tiempos idos – Apología a la amistad’, que digitalizará 120 casetes grabados entre 1974 y 1985 durante parrandas vallenatas con figuras legendarias como Leandro Díaz, Rafael Escalona y los hermanos Zuleta.

Este archivo, recopilado por Juan de Jesús Celedón, captura improvisaciones y relatos musicales que forman parte fundamental del patrimonio cultural colombiano.

Otra subvención, se le concendió a Ángela Marín Niebles, responsable de ‘Mujeres en el vallenato: Una historia por contar’, un estudio multidisciplinario que documenta y celebra a las mujeres pioneras de la música vallenata de inicios del siglo XX.

«A través de la investigación histórica, antropológica y musicológica, el proyecto reconstruye las vidas y contribuciones de compositoras y artistas que las han ignorado en un género predominantemente dominado por los hombres», señaló Niebles.

«Al generar materiales multimedia accesibles, el proyecto fortalece la memoria cultural de Colombia y promueve la equidad de género en el legado musical de la nación», agregó.

Otras subvenciones

La Fundación Latin Grammy también otorgó subvenciones para la preservación del huayno peruano, la obra inédita del musicólogo cubano Carlo Borbolla y la evolución de la música amazónica peruana, así como para promover internacionalmente la guaraníarh paraguaya en su centenario.

«Estamos honrados de apoyar estos extraordinarios proyectos y agradecidos con Silvestre Dangond por su compromiso de preservar el legado del vallenato y asegurar el futuro de la música latina», dijo Raquel «Rocky» Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Desde 2015, el programa entregó más de 285.000 dólares en subvenciones, incluyendo proyectos que luego han sido reconocidos con un Latin Grammy y un Grammy.