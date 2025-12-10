La cantante española Rosalía anunció las fechas y ciudades que formarán parte de su Lux World Tour, una gira mundial de 42 conciertos en 17 países con la que presentará su nuevo álbum Lux.

El recorrido comenzará el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, marcando su regreso a los escenarios con una propuesta ambiciosa y global, informa CNN.

Latinoamérica tendrá un papel protagónico

La artista incluyó una fuerte presencia en Latinoamérica dentro de esta gira. Rosalía visitará Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en México; Buenos Aires en Argentina; Bogotá en Colombia; Santiago en Chile; San Juan en Puerto Rico; y Río de Janeiro en Brasil.

Los conciertos en la región iniciarán el 16 de julio en Bogotá y se extenderán hasta el 3 de septiembre, cuando la cantante cierre la etapa latinoamericana en San Juan, Puerto Rico.

Europa y Norteamérica completan el recorrido

Antes de llegar a Latinoamérica, Rosalía actuará en importantes ciudades europeas como París, Zurich, Milán, Madrid, Lisboa, Barcelona, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

También pasará por Estados Unidos y Canadá, con presentaciones en Miami, Orlando, Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

Boletos disponibles desde el 11 de diciembre

La venta general de boletos comenzará mañana, 11 de diciembre, a través del sitio web oficial de Rosalía.

Para algunos conciertos en Norteamérica, los tarjetahabientes de American Express en Estados Unidos y Canadá ya han tenido acceso a una preventa exclusiva desde el 9 de diciembre.

Finalmente, la gira completa del Lux World Tour contempla fechas entre el 16 de marzo y el 3 de septiembre de 2026, en recintos como el Accor Arena de París, el Madison Square Garden en Nueva York, el Movistar Arena de Buenos Aires y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.