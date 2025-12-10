El gremio de transportistas venezolanos ha emitido un llamado urgente a las autoridades nacionales, exigiendo el ajuste inmediato de la tarifa mínima del servicio de transporte urbano y suburbano, que quede anclado al dólar estadounidense, utilizando como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los transportistas argumentan que esta medida es crucial para detener el colapso operativo y financiero del sector.

Por su parte, señalaron que la experiencia con las últimas Gacetas Oficiales demuestra que las tarifas fijadas en bolívares pierden vigencia y poder adquisitivo en cuestión de semanas debido a la acelerada devaluación de la moneda nacional.

El sector es enfático al indicar que, dado que la mayoría de los costos operativos (repuestos, lubricantes y mantenimiento) se cotizan en divisas, solo un anclaje a una «moneda dura» puede garantizar la sostenibilidad del servicio.

Asimismo, consideran que una tarifa estable, referenciada a un monto entre $0.50 y $0.70, es la única solución viable a mediano plazo para mantener las unidades operativas y en buen estado.

Adicionalmente, al tema tarifario, los transportistas exigen la devolución inmediata de las unidades de transporte que han sido retenidas de forma que consideran injustificada e ilícita.

A su vez, alegan que las sanciones administrativas ya han vencido y no existe sustento legal válido para prolongar su confiscación.

Esta situación no solo genera un grave perjuicio económico a sus legítimos propietarios, sino que agudiza la crisis del transporte público al reducir la flota disponible.

Subsidio o bonos para las ciudadanos

Finalmente, como mecanismo para mitigar el impacto en la población, proponen la implementación de un subsidio directo o bono de transporte para los ciudadanos.

«Este mecanismo buscaría aliviar la carga económica del pasaje sobre la población, garantizando su movilidad esencial, mientras compensa a los transportistas por la tarifa social que deben aplicar, evitando así que los usuarios finales asuman el costo total que implicaría el anclaje al dólar.»