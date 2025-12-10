El tritón guayanés Stefano Aiello Coronado se convirtió en campeón nacional de la natación, al imponerse en la final de los 100 metros libres de la categoría 10-11 años masculino en medio del Campeonato Nacional ‘Copa Pasión Acuática’ 2025, llevado a cabo en el Complejo de Piscinas del Parque Naciones Unidas en Caracas.

El estudiante del Colegio Loyola Gumilla logró finalmente subirse al podio de campeón.

Stefano además se llevó una presea de bronce en la competencia de los 50 metros espalda, una de las modalidades bien complicadas para desarrollar, pero que para el chamo Stefano ha representado un aval bien importante para colocarse como gran especialista de la referida prueba.

También formó parte del equipo de relevo, que quedó en tercer lugar a nivel general, dándole al estado Bolívar, puntos valiosos que le permitieron a la delegación, ubicarse en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones.

Juegos Nacionales Deportivos Comunales 2025

Ahora el, además, integrante del equipo de Tiburones de Bauxilum, se encontraban preparando maletas para continuar desde Caracas su ruta hacia los Juegos Nacionales Comunales donde la disciplina de natación tendrá su epicentro de acción en el estado Trujillo.

Aiello Coronado formará parte de los otros siete atletas que por la entidad bolivarense lograron su clasificación a estos juegos nacionales en esta disciplina, que se realizarán del 14 al 18 de diciembre del presente año.

Cabe destacar el gran logro alcanzado por Stefano son claramente la plataforma para que los retoños puedan lograr grandes triunfos en el ámbito deportivo.

‘Loyola soy’ se podría establecer, en base a la educación que desde su edad inicial de estudiante, ha recorrido este joven que a sus 11 años muestra que junto a este aval, la dedicación y el esfuerzo y las ganas e interés de triunfar, siempre dan frutos positivos, tras la cosecha establecida, como tal.