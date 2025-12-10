En una noche llena de elegancia, orgullo y vibrante talento en el Teatro Sidor, se llevó a cabo la elección de la reina de los Juegos Interempresas de Guayana, donde resultó ganadora la representante de la empresa COPAL, Ideluz Tarife.

Tarife conquistó, tanto al jurado como al público presente, con su impresionante presencia, carisma y seguridad sobre el escenario.

No obstante, su coronación no solo la cataloga como la gran triunfadora de la noche, sino que también honra a su organización, quien es la homenajeada de esta edición de la justa laboral.

Su victoria es mucho más que una celebración de belleza; es un reconocimiento al compromiso, la dedicación y el talento excepcional de una mujer que hoy se erige como una auténtica fuente de inspiración para toda Guayana.