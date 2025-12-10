El estado Bolívar se convirtió en la gran sensación de la segunda jornada de la fase final del judo en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales, tras conquistar tres medallas de oro gracias a las destacadas actuaciones de Jean Hernández, Santiago Ramírez y Dana Mendoza.

Hernández se alzó con el título tras vencer a Ángel Sangronis (Falcón) en un combate que finalizó en menos de los 10 segundos por ippon. En esta categoría, los terceros lugares fueron para Teidler Mujica (Caracas( y Frederick Rodríguez (Táchira).

«Este triunfo fue gracias a la concentración y que también hay que ser inteligente, no todo es aplicar fuerza, siempre pensé en mi frase favorita: no hay que rendirse, además varios rivales eran zurdos y a mí se me hace más fácil trabajarlos», expresó Hernández.

Estrategia diferente

En la división masculina de -47 kilogramos, la medalla dorada fue para Santiago Ramírez de Bolívar, al superar en la final 3-0 a merideño a Osneider Nava. El bronce lo compartieron Ronaldo Hurtado (Guárico) y Raúl Leturgia (Sucre).

«La competencia estuvo fuerte y emocionante, antes de empezar los combates hago una estrategia diferente contra cada rival para poder ganarles”, aseguró Ramírez.

Para cerrar la jornada, en -47F kg, Mendoza selló una actuación impecable al doblegar por ippon a Akkadi Loreto (Miranda). Entre tanto, Kristal Medina (Táchira) y Kariana Rodríguez (Apure) subieron al podio para recibir el bronce.

«Me sentí muy bien, traté de que no me montaran el agarre y los bloqueabas para ejecutar mi ataqué», comentó Mendoza tras subir al podio.

Otros resultados

Fabio Carreño (Apure) en los -38 kg se impuso en la final por ippon a Luis Salazar (Sucre). El podio lo completaron Juan Duque (Lara) y Keimer Hernández (Miranda) con las preseas de bronce.

En la rama femenina -38F kg, el oro quedó en manos de Emperatriz Morales (Miranda), que superó por ippon a Sara Díaz (Zulia). La bolivarense Sheryn Camacho de Bolívar y la larense Isabella Pina de Lara aseguraron las preseas de bronce.

Finalmente, en los -42 kg, Arantza Cuicas (Lara) se proclamó campeona al imponerse por marcador de 2-0 a Teoscary Peraza (Bolívar). Las medallas de bronce quedaron en manos de Mariangel Guarecuco (Falcón) y Mariángel Ojeda (Carabobo).