Con la Serie Particular entre los Eternos Rivales, cuatro victorias por dos reveses a favor de los Navegantes del Magallanes , este miércoles 10 de Diciembre ambos rivales buscarán una victoria que los mantenga con vida hacia la clasificación del Rount Robin 2025-2026 de la pelota profesional de Venezuela.

Los turcos iniciaron la Serie Particular en esta campaña ganando 4-3 el 29 de Octubre, y repitieron el primero de Noviembre cuando ganaron por 5-4.

La serie se reanudó el 8 de Noviembre cuando los melenudos levantaron cara y ganaron en otro cerrado juego, tres rayitas por dos, mientras que al día siguiente, 9 de noviembre, los magallaneros sacaron un carro de leña para ganar once rayitas por 4.

El quinto juego entre rivales protagonistas, llegó el 13 de Noviembre, cuando Magallanes ganó 12 por 9 y el último de estos choques fue una victoria 9-7 de los Leones del Caracas sobre sus eternos rivales el pasado 5 de diciembre.

Dura lucha en la clasificación

El de esta noche (7:00 pm) será otro duro duelo entre ambos rivales, que necesitan seguir ganando para salir de la zona de eliminación directa.

El de esta noche será el séptimo encuentro entre los “Eternos Rivales” por esta temporada, que llegará con Magallanes ubicado en la sexta casilla, producto de 20 triunfos y 23 reveses en 43 encuentros disputados, mientras que los Leones del Caracas son últimos de la tabla de clasificación, luego de haber jugado 42 veces, en los que ganó 19 juegos y perdió 23.

Con estos guarismos los turcos están a 4.5 juegos del primero jugar, y apenas a medio juego de los mismos Leones, ya que está a 5 juegos del primer lugar.

Será por todo lo antes expuestos, un juego de muchas necesidades para ambos elencos, y para el futuro de los mismos en la lucha por alcanzar un cupo en la clasificación hacia el round robin.

Dos juegos más este día

Este miércoles, están pautados otros dos encuentros, el primero de ellos que está pautado para jugarse a partir de las 6:30 pm, en el parque de la Ciudad Universitaria, entre Tigres de Aragua y los locales Tiburones de La Guaira, mientras que Cardenales de Lara visitarán a los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, en el parque Alfonzo Carrasquel, a partir de las 7 de la noche.