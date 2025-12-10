El canciller del Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén de Venezuela, José Carta, exigió la «restitución inmediata» del pasaporte del cardenal Baltazar Porras, luego de que se le confiscara este documento cuando intentaba viajar desde Maiquetía para participar en un acto religioso en España.

A través de una misiva, Carta detalló que el prelado iba a participar en una ceremonia de investidura en España como protector del Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

Al cardenal lo «sometieron a un trato humillante, incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje lo removieron del avión», refirió el canciller de la orden.

«Funcionarios de la policía de inmigración retuvieron injustificadamente a su eminencia el cardenal Porras y al gran prior (de la orden en Venezuela, José Rodríguez) con su esposa», precisó el representante religioso en su misiva, dirigida a la Secretaría de la Ciudad del Vaticano y al Gran Priorato de la orden en España.

Asimismo, indicó que a Porras se le confiscó y anuló su pasaporte venezolano y que, aun cuando presentó otro documento del Estado del Vaticano, «se le negó el embarque».

Por tanto, solicitó que la Secretaría del Vaticano eleve una «protesta formal» ante las autoridades venezolanas por la «violación de las prerrogativas diplomáticas» al cardenal.

Anulación del pasaporte

Minutos antes, fuentes cercanas a Porras y posteriormente confirmado por el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, se dio a conocer que funcionarios anularon el pasaporte del cardenal.