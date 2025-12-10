El equipo Delivery Team se coronó campeón de la Liga Deportiva de softbol Clase B, al derrotar al bicampeón del torneo, Escuadrón, con pizarra de tres rayitas por 1, en medio de un encuentro que ganó el lanzador Luis Carrió tras un duelo con el reconocido Hosmel Zárate. Se trató del cuarto campeón del certamen, que ha existido en estas siete ediciones del torneo.

La victoria fue apuntalada por el bate productivo de los mejores al bate por los ganadores, Yonniel Córdova quien se fue de 3-2, Luis Michelena de 3-1 y Deivi Gascón de 2-2.

Cabe destacar qué durante la jornada dominical, se jugaron las fases de semifinales y le referida gran final, en medio de un torneo donde participaron un total de 15 clubes, y en el que se disputó la Copa Lexis.

Jornada de semifinales

En cuanto a las acciones del primer juego de la jornada semifinal, el cuadro de Delivery Team había derrotado con blanqueo de 8 x 0, al elenco de Expansivos, con triunfo para el mismo Luis Carrión, sin lugar a dudas de los más destacados de su equipo, mientras que la derrota fue para Alberto Vera. Destacaron como los mejores al bate por los ganadores Yonniel Córdova de 3-2, Maikel Andrade de 3-1 y Alejandro Rojas de 3-2.

A segunda hora, el bicampeón Escuadrón le cayó a palos a Repuestos Mundial, con pizarra de 10 carreras por 1, en medio de una victoria para el internacional Hosmel Zárate, mientras que la derrota fue para Abiezer Guerra, siendo los mejores al bate, por los ganadores Luis Rengel quien ligó de de 4-3, José Matute de 4-2 y Leomar Ramos de 4-4.

Es de rescatar que Salvador Sánchez, organizador del evento, informó que ya será para el próximo año en la que se realizará la octava edición del campeonato.

Vitrina de campeones

Un total de siete torneos se han realizado, en las que existen ahora cuatro campeones siendo ellos Escuadrón (en par de ocasiones), Abogados, Team Curagua (3 veces) y ahora el nuevo monarca, por primera vez El Delivery Team.