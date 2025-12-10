En las instalaciones del Estadio Hugo Chávez de Caracas, se realizaron las semifinales y la gran final de la Súper Copa Venezuela 2025 de sóftbol, donde participaron los equipos Larkin, Socios, Pulcinis y Rumys.

En el primer juego de la Jornada Rumys de Aragua derrotó 9×0 al equipo Pulcinis de Carabobo, donde se llevó el triunfo el lanzador Manuel Heredia y la derrota fue Luis Colombo, siendo los mejores al bate por los ganadores, Nikelson Padilla quien la vió clarita al irse de 4-4, mientras que por los derrotados sobresalió el experimentado Cleveland Santeliz de 2-2.

Larkins a la final

A segunda hora en un festival de grandes batazos, el cuadro de Larkin de Miranda dejó en el terreno a Socios de Vargas 17×15, con triunfo para el lanzador Erwin Díaz, y derrota para José Escorcia , siendo los mejores al bate por los ganadores Erwin Díaz de 5-3, Engelber Herrera de 4-2, en tanto que por los derrotados destacaron David Galeno de 5-4, Kleiver Rodríguez de 4-2 y Luiger Pinto de 5-2.

Rumys Bi Campeón

A tercera hora Rumys dejó tendido en el terreno al equipo de Larkin 7×6 con triunfo para el lanzador Rony Jones y derrota para Edruin Ramírez, los mejores al bate por los ganadores, Nikelson Padilla de 4-3, Rubén Guerrero de 3-2 y Jean Flores de 3-2, mientras que por los derrotados ligaron bien, Engelber Herrera de 3-3 y César Vásquez de 3-2.

Hay que recordar que este fue un torneo que inició en el mes de Junio con las eliminatorias estadales en los diferentes estados del paí, donde se unieron un total de 54 equipos y más de 1200 atletas participantes, sirviendo esta edición para recibir a los 6 mejores del país donde el equipo de Rumys de Aragua logró su segundo título en la Copa Venezuela.