Este miércoles 12 de marzo, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) de Colombia, rechazó la solicitud de venta de la empresa venezolana Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la empresa de fertilizantes Nitrofert Asset Management S.A.S.

Las autoridades colombianas alegaron que la razón principal del rechazo es que no hubo evidencia de que la transacción tuviera como propósito la preservación de la sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo. Apuntaron que la operación tiene un interés de venta de activos indeterminados.

Asimismo, Supersociedades explicó en un comunicado que la información que les fue presentada no estuvo “clara, suficiente y precisa” y que “no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y no evidenciaba un beneficio para Monómeros”.

La tercera razón para denegar la venta a Nitrofert Asset Management S.A.S., indicó el organismo, es que esta es una sociedad constituida en octubre de 2024, que aún no tiene su capital pagado, y que se manifestó hace parte de un grupo empresarial, el cual no consta en su certificado de existencia y representación legal.

Billy Escobar, superintendente de Supersociedades declaró que “el propósito de nuestra supervisión es la preservación y recuperación de Monómeros como unidad productiva y fuente generadora de empleo, tal y como lo establece la ley y la jurisprudencia constitucional”.

Escobar agregó que la decisión que se tomó con respecto a Monómeros están orientadas a brindar protección a la empresa “con el propósito de salvaguardar el agro mediante el fortalecimiento de la compañía, su solvencia y su estabilidad”, dijo.

El 19 de febrero pasado Monómeros hizo una solicitud de autorización ante Supersociedades para la suscripción de un Contrato de Asistencia Técnica Nitrofert, con el objetivo de evaluar la posibilidad de la venta de sus activos, indica una nota de El Colombiano.