La polaca Iga Swiatek ha recuperado el número dos de la clasificación mundial de la WTA tras imponerse a la italiana Jasmine Paolini en la final de Cincinnati (Estados Unidos).

Swiatek, que logró su undécimo WTA 1.000 y el vigésimo cuarto torneo de su carrera, supera con 7.933 puntos a la estadounidense Coco Gauff, que ahora cierra el podio con 7.874 lejos de la líder indiscutible, la bielorrusa Aryna Sabalenka, uno mundial con 11.225.

Paolini, mientras tanto, sube una posición y se instala en la octava, con 4.116, al rebasar a la estadounidense Amanda Anisimova (3.869), y la española Paula Badosa, que está de baja por sus problemas físicos, retrocede hasta la decimosexta plaza.

Por contra, la también española Jessica Bouzas, que avanzó hasta octavos de final en Cincinnati, continúa con su progresión. Sube dos puestos y es cuadragésima.