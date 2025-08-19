El pasado 17 de julio, el auditorio de la Unexpo en Puerto Ordaz recibió a los participantes del Taller Básico de Teatro 2025, organizado por el Grupo de Teatro Antares.

Durante un mes, jóvenes y adultos mayores de 16 años exploraron áreas como expresión corporal, voz, dicción, caracterización, improvisación y trabajo en equipo, con una duración total de 32 horas.

La formación tuvo un 80 % de práctica escénica, lo que permitió a los asistentes experimentar de manera directa el proceso teatral.

Un grupo con 24 años de trayectoria

Este taller formó parte de las actividades con las que el Grupo de Teatro Antares, fundado el 28 de junio de 2001 en la Unexpo, celebró sus 24 años de trayectoria. Nacido como iniciativa estudiantil, el grupo se ha consolidado como un referente cultural en Ciudad Guayana, llevando funciones a escuelas, iglesias y comunidades.

“Antares ya no es solo un grupo universitario; es un grupo de la ciudad”, destacó Sutta, quien también es docente universitaria y ha trabajado en proyectos comunitarios a través del teatro.

La muestra final

Como cierre de esta edición, los participantes presentarán la obra “Performance: Cuentan los autores” el jueves 21 de agosto a las 4:00 p.m. en la Sala de Arte Sidor, en Alta Vista.

La puesta en escena reúne textos de Andrés Eloy Blanco, Rubén Darío, Alí Primera, Federico García Lorca y Mariel Jaime Maza, bajo la dirección general de Dani Sutta y la dirección artística de Mariel Jaime Maza, María F. Sutta, Albenis Gil y Ariadna Maiz.

La entrada de «Cuentan los autores» será libre, en un evento abierto a toda la comunidad.