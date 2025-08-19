Después del éxito del primer encuentro realizado el 9 de agosto, Guayana en Exceso anunció el regreso de uno de los eventos más esperados por la escena cultural de la región: el Encuentro de Bandas y Músicos Alternativos, Parte II, programado para el próximo sábado 27 de septiembre a las 5:00 p.m. en la Plaza del Hierro (actual Plaza Hugo Chávez).

Una plataforma para el talento local

El encuentro promete reunir a agrupaciones y artistas de la ciudad en una tarde cargada de rock en español y sonidos alternativos.

Según los organizadores, se trata de una actividad creada “por la ciudad y para la ciudad”, en la que el público podrá disfrutar de un espectáculo en vivo con la energía característica de la movida musical guayanesa.

Vibras únicas y energía juvenil

El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro para los jóvenes y amantes de la música alternativa, ofreciendo una experiencia distinta que fomente la creatividad, la autogestión y la difusión del talento emergente.

La primera edición dejó un precedente positivo, con alta asistencia y comentarios entusiastas, lo que motivó a Guayana en Exceso a realizar esta segunda entrega en tan corto tiempo.

Una cita con la música independiente

El Encuentro de Bandas y Músicos Alternativos se perfila como un punto de referencia cultural en la ciudad, donde los asistentes disfrutarán junto a sus artistas locales y serán parte activa de una comunidad que sigue apostando por la música independiente como motor de identidad y expresión.