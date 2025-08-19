Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron siete personas dedicadas a vulnerar los sistemas de seguridad de entidades financieras y robar dinero que transferían a cuentas bancarias.

En Instagram, el director del CICPC Douglas Rico indicó que los detenidos tienen entre 23 y 47 años y conformaban la organización delictiva ‘The Silent Wire’.

Asimismo, precisó que los aprehendieron en «distintos puntos» de la ciudad de Caracas y el estado Sucre e informó que las autoridades buscan a dos personas más.

A otro sujeto lo capturaron por delitos informáticos en el estado La Guaira, comunicó Rico el pasado domingo.

El funcionario señaló que el arrestado se dedicaba a cometer estafas bancarias bajo la modalidad de ‘phishing’ (ciberestafas) y trasfería dinero robado a cuentas de «manera aleatoria».

«Una vez realizada la transferencia, se comunicaba telefónicamente con los titulares de esas cuentas, haciéndose pasar por un cliente o un representante bancario, y solicitaba el reintegro del dinero, alegando haberlo transferido por error, logrando timar a estas personas, quienes le hacían el reintegro, obteniendo así un lucro económico de manera ilícita y evadiendo el rastreo de los fondos originales», explicó el jefe policial.

El CICPC detuvo a 8.254 personas en los primeros seis meses del año por estar presuntamente involucradas en varios delitos, informó el director del CICPC en julio.

Asimismo indicó que además incautaron 3.516 municiones, 513 armas de fuego y 2.051 teléfonos.