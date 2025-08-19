Warming Bernabel conectó un sencillo decisivo en la novena entrada y los Rockies de Colorado cortaron una racha de 10 derrotas seguidas ante los Dodgers al remontar para vencer 4-3 a Los Ángeles la noche del lunes.

El venezolano Ezequiel Tovar inició el ataque con un doble corto con un out que Teoscar Hernández no pudo atrapar al lanzarse hacia adelante. Bernabel siguió con un cutter de Justin Wrobleski (4-5) al centro para remolcar a Tovar.

Tovar había empatado el juego en el séptimo con un jonrón de tres carreras a 3-3 en la parte baja de la 7ma entrada

Los Rockies extendieron su racha ganadora a cuatro juegos. Con marca de 36-89, Colorado necesita ganar seis de sus últimos 37 compromisos para evitar el récord moderno de 121 derrotas de los Medias Blancas de Chicago en 2024.

Víctor Vodnik (4-3) retiró la novena en orden, incluyendo un ponche a Dalton Rushing con Shohei Ohtani en turno de espera.

El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, dejó escapar la ventaja en dos ocasiones en una salida sin decisión, en la que permitió tres carreras en siete innings con seis ponches.

En el tercer inning, Ryan Ritter empató con un sencillo de dos carreras. Más tarde, Tovar respondió con un batazo de cuatro esquinas contra una recta de Yamamoto que se fue sobre la barda del jardín derecho-central.

Ohtani conectó dos imparables, incluido un sencillo en el segundo episodio con velocidad de salida de 106.5 mph que por poco golpea en la cabeza a Kyle Freeland.

Freeland salió en la parte alta del quinto inning por una ampolla en el dedo medio de la mano izquierda. Permitió dos carreras y ponchó a cinco.

Peloteros en el resto de la jornada

El criollo Maikel García fue nombrado el jugador más valioso en la victoria de los Reales de Kansas City sobre los Rangers de Texas, al conectar un cuadrangular.

Mientras tanto Lenyn Sosa continuó su buen momento con un jonrón, el tercero en cuatro días, elevando su total de la temporada a 17.

Ranger Suárez tuvo una destacada actuación en el montículo para los Filis de Filadelfia, consiguiendo 10 ponches.

El lanzador venezolano se llevó su novena victoria de la campaña en la que además cosecha seis reveses.

Lanzó por espacio de seis entradas y dos tercios de labor, permitiendo apenas 4 imparables.

Freddy Fermín estableció una nueva marca con los Padres de San Diego, convirtiéndose en el primer jugador en registrar más de 10 imparables y cinco impulsadas, con un promedio de .355 o más, en sus primeros 10 juegos con el equipo. Su promedio de bateo en esos 10 juegos fue de .364, el más alto para un receptor de los Padres en sus 10 juegos iniciales desde 2006.

Willson Contreras regresó al lineup de los Cardenales y tuvo una buena jornada.

José Altuve jugó como segunda base por primera vez en un mes.

Además, se conoció que Carlos Carrasco firmó un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta.