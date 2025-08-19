La Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información (Cavedatos) estima que la mayoría de las empresas podrían completar el proceso de adaptación a la facturación digital para finales de 2025.

El director del Comité de Software del gremio, Juan García Del Castillo, explicó que hasta ahora el proceso avanza y que, para evitar un colapso de las imprentas digitales y casas de software, las empresas han ido implementado progresivamente los programas homologados.

García agregó que también se han ido implementado mecanismos para elaborar facturas manuales en caso de que ocurran fallas energéticas o de conexión a Internet, así como también procesos para reanudar la facturación.

Para la presidenta de Cavedatos, Ana de Lucca, la implementación definitiva de la facturación digital podría mejorar la imagen comercial del país, ya que ofrecerá beneficios significativos a largo plazo a las empresas, permitiendo una mayor trazabilidad y seguridad de los datos, dijo.