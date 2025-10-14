El ordenador IBM Quantum System Two inaugurado en San Sebastián (norte), considerado el más potente de Europa, constituye un referente mundial en computación cuántica, una tecnología aún en sus albores pero que promete cambios nunca vistos en casi todos los ámbitos científicos y económicos.

Sectores como el energético (Iberdrola), la banca, la propia administración pública y el sanitario ya han mostrado interés en este sistema que, si bien no sustituirá a los ordenadores tradicionales, será capaz de hacer operaciones que éstos no son capaces de ejecutar.

Se trata de una tecnología que podrá resolver problemas importantes e irresolubles para la computación clásica y que será aplicable al desarrollo de fármacos, materiales, baterías, sistemas de comunicación y hasta fertilizantes, entre otros muchos campos.

Combinaciones de proteínas

A modo de ejemplo, el System Two será capaz de modelar todas las combinaciones de proteínas para saber cuál es la mejor fusión de estos componentes y así conseguir que estas funcionen de una manera más eficiente para el cuerpo humano.

Entre otros aspectos, también podrá procesar en la NASA cinco décadas de imágenes satelitales, lo que permitirá saber cómo se están moviendo las líneas territoriales y las nubes de metano, o comprender cómo se está perdiendo masa forestal.

El centro donde se ubica este ordenador en San Sebastián, el IBM-Euskadi Quantum Computational Center, trabajará en el desarrollo de tecnologías cuánticas y entre sus aplicaciones destacan la modelización de nuevos materiales y la investigación sobre el papel de la computación cuántica en iniciativas de sostenibilidad.

El ordenador cuenta con la capacidad de computación más alta del momento, tiene un consumo energético muy eficiente y está diseñado para poder integrar múltiples procesadores en el futuro.

Una circunstancia que, según anunció en su momento el Gobierno Vasco, le permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta de la computación tradicional.

Gracias al software ‘Qiskit’, podrá ejecutar ciertos tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits.

IBM tenía hasta ahora instalados en el mundo cinco ordenadores cuánticos en Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Corea del Sur, países a los que ahora se suma España con el System Two, una enorme computadora que mejora su versión anterior, el System One, de 2019.

Inicialmente estaba previsto que fuera esta primera versión la que llegara a Donostia, si bien una actualización del acuerdo para ubicarlo en Euskadi ha permitido que finalmente sea el sistema cuántico modular más avanzado del gigante informático estadounidense el que se instale.

System Two

La apuesta para hacer del System Two un foco de atracción internacional ya ha comenzado a dar sus frutos con la creación de una infraestructura puntera para diseñar y analizar chips cuánticos en San Sebastián, en colaboración con la empresa británica Quantum Motion, sin olvidar a la local Multiverse Computing, especializada en software de computación cuántica y una de las llamadas a liderar el campo de la inteligencia artificial en Europa.

Según reveló recientemente el presidente de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Horacio Morell, la idea ahora con la instalación del System Two en San Sebastián es «apostar por liderar la tecnología cuántica en Euskadi, en España y en Europa, y ser referentes en algo tan disruptivo» con la ambición de convertir Donostia en «el centro cuántico europeo por excelencia» y suscitar un círculo virtuoso que «va a generar mucha riqueza».