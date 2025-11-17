El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció la llegada de 1.500 cabezas de ganado bovino hembra a la entidad, transportadas en 30 gandolas, con el objetivo de fortalecer la ganadería nacional.

Bernal precisó en sus redes sociales que las reses, las eligieron cuidadosamente seleccionadas por su alta calidad genética de la raza Brahman.

El mandatario regional destacó que «este importante aporte es clave para el mejoramiento genético y el crecimiento del rebaño nacional».