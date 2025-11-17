En lo que fue el primer juego de la tanda dominguera, el actual campeón del certamen, Colinas de Unare, subió al tercer lugar de la tabla, con 20 unidades, al golear al último de la tabla, Sur Aeropuerto cinco tantos por cero.

Los tantos de la victoria, los marcaron Enrique Muñoz quien seguramente se acostó bien temprano la noche anterior, se portó bien y llegó como un “killer” al duelo que le hemos llamado “el juego madrugador”, mientras que sus compañeros de elenco Leonardo Oliveros y Edgar Cermeño completaron la goleada matinal.

A segunda hora, Huracán llegó a 20 puntos al igualar con el elenco de Atlético Guayana de Domingo Muccio, a un gol por lado, con gol del jugador Johan López, mientras que por los naranja y blanco, anotaron por intermedio de Jhonny Muñoz, en un encuentro donde Ernic, el gran atacante del elenco guayacitano desperdició por lo menos tres clarísimas ocasiones de gol, que paradójicamente al ser uno de los máximos goleadores del equipo que dirigió Wilder Hernández, pudiera colocar en aprietos la clasificación de este equipo, que llegó a 16 puntos y que tendrá solo un juego por delante más, para cerrar la ronda eliminatoria.

En la tercera instancia de esta fecha, Villa Colombia que venía subiendo como la espuma, perdió la brújula ante Tigres que está prácticamente desahuciado, y que le ganó con gol solitario de Daniel Marcano, para complicarle su pase a la siguiente fase.

Semilleros mientras tanto alcanzó tres puntos de oro en su juego ante Lyon, al que batió por tres tantos a uno, con goles marcados por intermedio de Ronald Peña, Hernán “Yoyo” Díaz y Ulises Vaamonde. Por Lyon que se quedó con 22 puntos, ya clasificado, marcó Reinal Peña, en juego donde se enfrentaron los hermanos Peña y ambos anotaron.

Líder absoluto

El líder absoluto del campeonato, el equipo que lleva de la mano Sabas Marín, Millonarios, goleó categóricamente seis por cero al cuadro de Galácticos, este equipo ya sin chance a la siguiente fase.

La figura del compromiso fue Ray Milano quien marcó cuatro goles, mientras que la goleada la completaron Jesús Valle y David Copeland, para sumar 28 unidades.

En el duelo de última hora, el cuadro de Félix empató con la representación de Dudelca, a dos tantos por lado.

Más, sin embargo, la gerencia de Dudelca protestó –antes de comenzar el duelo- por impago de los de Félix, que perderían el encuentro en la mesa, tras no cumplirse la regla que establece el pago completo de la inscripción, y como está referido en el reglamento, pues los tres puntos serían para Dudelca.

Los goles de este encuentro, los anotaron Lewis González y Wilmer San Vicente para Félix, mientras que Wilmar “Caníbal” Grini marcó un doblete.

Tres goleadores con pólvora mojada

En esta fecha, los tres goleadores del campeón, Joiser Zamora (Villa Colombia), Carlos Guerra (Lyon) y Ernic Vásquez (Atlético Guayana) se mantuvieron sin marcar, y con los 9 goles en su haber, disputando el campeonato de mejor goleador del certamen.