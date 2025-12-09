Horas antes del juego del lunes, entre Caribes de Anzoátegui y el Magallanes, Herlis Rodríguez comentó que una de las cosas que más extrañaba de estar en Coloncito, su pueblo natal, era pasearse por las calles tachirenses en franelilla. ¿Quién podía imaginar que así terminaría sobre el terreno del Estadio Metropolitano de San Cristóbal?

El jardinero coronó una remontada de colección en el noveno inning con un jonrón de tres carreras, frente a Felipe Rivero, para dejar en el terreno a los Navegantes 8-7, como si de un guion cinematográfico perfectamente escrito se tratara, ante su gente, en la Serie Táchira.

Herlis Rodríguez, tras el batazo, alzó los brazos y dirigió la mirada hacia la tribuna lateral derecha del parque de la ciudad de la cordialidad, que vio el regreso de la LVBP a sus tierras luego de casi 18 años.

Poco después de pisar el home, el toletero zurdo se quitó la camisa y la tiró hacia el extasiado público, en una imagen que, desde ya, será inolvidable para la memoria emotiva del circuito.

“Mientras daba la vuelta al cuadro, pensaba que lo había logrado, que Dios me había dado un momento especial. No me importó quitarme la camisa. Aunque tenga que pagarla después, tenía que regalársela a mi gente”, celebró al tachirense, ante las cámaras de Televén, ya vestido con otra camisa de repuesto. “Fue una conspiración entre el Universo y Dios, porque, el batazo pudo haberse dado en cualquier otro momento. Pero ¿en ese?”.

En medio de una especie de media vuelta olímpica hacia el sector en el que estaban sus familiares y amistades, de repente, tomó un teléfono para atender una llamada.

“Era mi hermano gemelo Hermis”, reveló Herlis Rodríguez. “Estaba en lágrimas. Qué momento me regaló Dios”.

El inning

La conexión de Herlis Rodríguez fue el broche de oro al ramillete de seis anotaciones que fabricó la Tribu en ese noveno episodio con tintes épicos, en el que Rivero no le sacó ni un out a la ofensiva oriental.

Antonio Piñero disparó sencillo como primer bateador del capítulo y Hernán Pérez se embasó con error en fildeo del antesalista José Gómez, seguido de otra pifia en tiro del campocorto Tucupita Marcano, que dejó a corredores en tercera y segunda base.

En ese escenario surgió Balbino Fuenmayor, quien conectó su segundo vuelacerca del encuentro para acercar a Caribes en la pizarra y superar a José “El Hacha” Castillo en el octavo lugar de todos los tiempos entre los mayores jonroneros en la LVBP. Ese hecho, en cualquier otro encuentro le hubiese encumbrado como la figura, pero no en este.

“Hoy lo más bonito fue que el de la casa, el del estado Táchira, dio el batazo para ganar ante su público”, apuntó Fuenmayor en el circuito radial de Anzoátegui. “Fue un momento tan especial, con toda esta gente que nos vino apoyar porque estaba Herlis. Estoy orgulloso”.

La mesa para el héroe de la jornada se sirvió luego de que Carlos Eduardo Pérez recibió boleto y Romer Cuadrado despachó otro imparable.

“Jackson (Melián, coach de banca de Caribes que dirigió el último tercio del juego tras la expulsión de Asdrúbal Cabrera), me dijo que primero hiciera un swing y luego viera si tocaba la bola para avanzar a los corredores”, relató Herlis Rodríguez. “Hernán (Pérez) me comentó que hiciera con determinación cualquier cosa que quisiera hacer. Así que decidí batear”.

El tachirense abanicó los dos primeros lanzamientos del turno. Pero el tercero, le hizo profeta en su tierra.

Lo que viene

El Magallanes (20-23) descansará, como el resto de la liga, el martes, antes recibir el miércoles a los Leones del Caracas, en el último juego por ronda eliminatoria entre los Eternos Rivales en Valencia. Caribes (22-20), por su parte, también regresará a su casa, Puerto La Cruz, para enfrentarse a los Cardenales de Lara.