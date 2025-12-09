La Fiesta de las Velitas es una de las tradiciones más queridas y emblemáticas de Colombia, y en el marco de esta conmemoración, donde se marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en el vecino país, se cumplió con la actividad ‘Colombia brilla en el exterior’ por parte de la cónsul de Colombia en Puerto Ordaz, Mónica Herrera Ríos.

La celebración desde su plano religioso, tiene sus raíces en la celebración católica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuyo dogma lo proclamaron el 8 de diciembre de 1854. Desde La Luz de la Fe, la tradición se popularizó en Colombia como un acto de devoción y fe.

Al encender las velas y faroles, los creyentes simbolizan la luz que guía a la Virgen María y a su vez, la luz de la fe, la esperanza y la purificación.

En este sentido, Herrera Ríos explicó que «el evento que se cumple, abarca la colombianidad que habita en el estado Bolívar, sobre todo en Puerto Ordaz, en la cual estamos realizando un importante y emblemática actividad como es el 7 de diciembre, ‘El día de las Velitas’, algo muy tradicional y muy bueno para todos nosotros los colombianos que estamos en el exterior».

Personalidades en la festividad

La cita cumplió contó con la presencia del cónsul honorario de la República Cooperativa de Guyana en la ciudad, Patrick Husain; miembros de la directiva del Centro Italo Venezolano de Guayana (CIVG), presidida por Marco Tulio Landaez, Luis Alonso y Jorge Urribarri.

También estuvieron los académicos Mario Castro Villegas y Manuel Trujillo Romero junto a los empresarios y familias colombianas en general.

La cónsul añadió que se trata de un evento «enmarcado en el programa ‘Colombia brilla en el exterior’ y esto para que todos los consulados a nivel global».

«Estamos prendiendo luz, alegría, optimismo, esperanza a través de una velita que lo que nos trae es luz con la esperanza repito y el optimismo, de poder tener unas festividades llenas de tranquilidad, paz y amor para todos los connacionales que están en el estado Bolívar y para todos a nivel mundial», apuntó.

Fiesta y cultura colombiana

El Consulado colombiano permitió el compartir de los más pequeños de la casa, que disfrutaron de inflables, y que se deleitaron con golosinas y palomitas de maíz, mientras sus padres compartían también con la gastronomía del hermano país, con música de los principales intérpretes de Colombia.

Luego de las palabras de salutación de Herrera Ríos, se procedió al encendido de la primera velita de manos del padre Leandro y que llevó la propia cónsul, antes de invitar a los connacionales colombianos presentes, a ubicarse en los espacios externos donde había coloreado un mapa grande de Colombia, cuyos bordes se adornaron con faroles de cartón y una vela adentro, cumpliendo con la actividad de excelente manera.

La interpretación del grupo Remembranza calibró el sentir por la música de sus respectivas raíces de la época de antaño que además combinó con la más reciente, además bajo la música del DJ Homero, y la puesta en escena del espectáculo por parte de Recreahappy.