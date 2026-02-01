Este domingo 1° de febrero, el Crypto.com Arena de Los Ángeles se viste de gala para celebrar la 68.ª edición de los premios Grammy.

En una ceremonia marcada por el récord de Kendrick Lamar, quien lidera con nueve nominaciones, y el ascenso histórico de Bad Bunny —el primer latino en disputar simultáneamente Álbum, Canción y Grabación del Año—, la representación venezolana llega con fuerza para intentar conquistar la prestigiosa estatuilla de la Academia de la Grabación.

El liderazgo de Gustavo Dudamel

El director de orquesta Gustavo Dudamel se consagra una vez más como la figura venezolana más influyente en la historia de estos premios.

Con siete gramófonos en su haber, Dudamel llega a esta edición con tres nuevas candidaturas. Dos de ellas son junto a la Filarmónica de Los Ángeles en las categorías de Mejor Compendio Clásico y Mejor Interpretación Coral, ambas por la obra Ortiz: Yanga.

Asimismo, destaca su nominación a Mejor Interpretación Orquestal al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por Ravel: Boléro, M. 81.

En este apartado, la agrupación venezolana medirá fuerzas con directores de la talla de Yannick Nézet-Séguin y Esa-Pekka Salonen. Este año es particularmente significativo para Dudamel, quien asume la dirección de la Filarmónica de Nueva York.

Nuevos horizontes y el ritmo de Rawayana

La música de cámara y el rock alternativo también tienen sello tricolor. El ensamble sancristobalense The Venezuela Strings Recording Ensemble (VSRE) compite en la categoría de Mejor Solo Instrumental Clásico por su participación en Hope Orchestrated.

Por otro lado, la agrupación Rawayana busca repetir la hazaña del año pasado. Tras ganar su primer Grammy por ¿Quién trae las cornetas?, la banda regresa nominada a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por Astropical, un proyecto colaborativo con los colombianos de Bomba Estéreo. En esta categoría, se enfrentarán a leyendas como Fito Páez y Aterciopelados.

Una noche de despedidas y grandes estrellas

La gala, que contará con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Addison Rae y The Marías, será la última presentada por el comediante Trevor Noah.

En Venezuela, los seguidores de la música podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max a partir de las 8:00 pm, esperando ver a sus artistas nacionales regresar a casa con el anhelado gramófono dorado.