El panorama del béisbol internacional se ha visto sacudido por una noticia inesperada. José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, reveló este sábado que el organismo está considerando seriamente la retirada del equipo nacional del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Esta drástica postura surge como respuesta a la creciente lista de jugadores estelares que no han recibido la autorización de sus respectivas organizaciones de las Grandes Ligas para ver acción en el torneo.

Según explicó Quiles en una entrevista con el periodista Jay Fonseca, la esencia de la competición se ve comprometida si la isla no puede presentar su mejor arsenal.

«Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición», sentenció el directivo.

Bajas sensibles que golpean al «Team Rubio»

La gota que colmó el vaso fue la reciente confirmación de que el campocorto estrella, Francisco Lindor, no podrá participar debido a restricciones del seguro tras someterse a una limpieza en su codo derecho. Lindor se suma a una lista de ausencias que incluye nombres de peso como Carlos Correa, Jovani Morán, Emilio Pagán, Alexis Díaz y Víctor Caratini.

Esta situación deja al conjunto boricua en una posición vulnerable, especialmente considerando que Puerto Rico —específicamente el Estadio Hiram Bithorn— está programado para ser la sede del Grupo A, donde enfrentaría a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá, explica Notitarde.

Señalamientos directos a los dueños de equipos

Quiles no fue tímido al identificar a los responsables de esta crisis. En su opinión, existe un boicot indirecto proveniente de las altas esferas de la MLB.

«Los que están boicoteando el Clásico y poniéndole el pie al Clásico son los dueños de equipos», denunció con firmeza, subrayando que es sospechoso que Puerto Rico sea el país más afectado por la retirada de patrocinios y permisos.

Para el dirigente, se trata de una cuestión de honor nacional. Aunque por ahora la declaración funciona como una «advertencia», Quiles sostiene que, por dignidad, el país no debería presentarse si se mantiene este escenario de exclusión.

La decisión final se tomará en los próximos días, dejando en el aire el destino de uno de los equipos más emblemáticos del torneo.