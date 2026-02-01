Los Navegantes del Magallanes dieron un golpe de autoridad sobre la mesa este sábado al derrotar de manera categórica a los Caribes de Anzoátegui con pizarra de 14-5.

El encuentro, disputado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, dejó en evidencia la superioridad del bateo bucanero, que no dio tregua al pitcheo oriental desde los primeros episodios, colocando la Gran Final de la LVBP en un punto de no retorno.

El protagonismo de Leandro Cedeño

La figura indiscutible de la noche fue, una vez más, Leandro Cedeño. El toletero ratificó su estatus como el jugador más valioso de esta postemporada para los filibusteros al tener una jornada perfecta en cuanto a oportunidad.

Cedeño terminó el compromiso de 3-2, destacando con un soberbio cuadrangular y remolcando un total de cinco carreras que sentenciaron las aspiraciones de la Tribu.

Además, su disciplina en el plato le permitió negociar dos boletos y anotar en un par de ocasiones, consolidándose como el eje central de la alineación dirigida por la gerencia turca.

Respaldo de poder en la alineación

No obstante, Cedeño no estuvo solo en el asalto ofensivo. Ángel Reyes se encargó de escoltarlo con una actuación estelar al irse de 5-4.

Reyes mostró una capacidad asombrosa para conectar la bola, sumando un vuelacercas, dos carreras impulsadas y dos anotadas a la causa carabobeña.

Entre ambos jugadores, desarticularon cualquier intento de reacción por parte del relevo de Anzoátegui, que se vio superado por la agresividad de los bates locales.

Control desde la lomita

En el apartado de los lanzadores, Adrian Almeida se acreditó la victoria tras una labor de relevo efectiva y oportuna. Almeida trabajó por espacio de 2.2 entradas, en las cuales permitió cuatro imparables y dos carreras.

Pese a enfrentar momentos de presión, el serpentinero logró recetar dos ponches y otorgar dos boletos, manteniendo a raya a la peligrosa artillería de Caribes lo suficiente para que su ofensiva ampliara la ventaja de manera definitiva.

Cita con la historia este domingo

Con este resultado, la serie se inclina peligrosamente a favor de los turcos, quienes ahora buscarán sentenciar el campeonato este mismo domingo 1 de febrero.

De lograr el triunfo en su patio, los Navegantes se consagrarán como los nuevos monarcas de la pelota profesional venezolana, cerrando con broche de oro una campaña de ensueño ante su fanaticada.