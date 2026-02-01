Venezuela y la República Dominicana han alcanzado un acuerdo para reanudar los vuelos y los servicios consulares, suspendidos desde julio de 2024 tras la ruptura de relaciones diplomáticas debido a las elecciones presidenciales en Venezuela.

Este acuerdo marca un avance significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países, que se vieron afectadas por la crisis política interna venezolana.

El anuncio fue realizado por la Casa Amarilla, que destacó el “trabajo conjunto” de las delegaciones diplomáticas de ambos países para lograr la reactivación de estos servicios.

Aunque la reanudación de los trámites consulares se concretará «en los próximos días», aún no se ha definido una fecha para el reinicio de los vuelos, ni las condiciones exactas del acuerdo alcanzado.

La reactivación de estos servicios es especialmente relevante para los venezolanos que residen en República Dominicana, quienes habían enfrentado dificultades para realizar trámites consulares tras la ruptura de los lazos diplomáticos.

La reanudación de los vuelos facilitará también la conexión entre ambos países, lo que representa un avance hacia la normalización de las relaciones y una mejora en las condiciones para los ciudadanos de ambos países.