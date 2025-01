El fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó como “fake new” las denuncias de malos tratos y torturas a presos políticos en Venezuela durante una entrevista hecha por el medio colombiano El Tiempo.

En el encuentro, el derechista fue consultado sobre las acusaciones hechas por familiares de detenidos, por lo que pidieron sus comentarios, a lo que él apuntó: “yo no voy a responder a las fake news”.

“Usted agarra, me da el nombre, me da el apellido, me da el testimonio, me da la fotografía, me da el video, me da el examen médico, me da el parte de la experticia forense que soporte lo que usted ha dicho. Usted no me está dando prueba de nada”, dijo contundentemente.

Tras negarse a ahondar más en los testimonios de tratos degradantes dentro de los centros penitenciarios, Saab fue interrogado sobre los extranjeros aprehendidos en el país y acusados de ser presuntos mercenarios.

“Todas estas personas están procesadas, han sido imputadas y han tenido su defensa respectiva. Me estoy enterando ahora que las personas vinculadas a delitos tan graves como el terrorismo, según la prensa colombiana, son personas que tienen casi que ser tratadas como si fuesen la Madre Teresa de Calcuta”, expresó.

El Fiscal opinó que se trata de “narrativas que hacen para atacar a Venezuela”. “Fíjese en el gendarme argentino. Decían que estaba desaparecido, que había sido hasta asesinado. Bueno, apareció trotando con otros compañeros de celda”, agregó.

Incluso, el medio de comunicación preguntó sobre la cifra actualizada de detenidos tras los comicios del 28 de julio, datos que se negó a proporcionar.

“Usted está tomando algo falso, salido en algún medio para repetirlo; por lo tanto, no, no tengo más que decir al respecto. Mataron a 28 personas, hirieron a 200, quemaron 500 bienes, entre ellos hospitales, centros de salud, unidades médicas, ambulancias, patrullas, motos el 28 de julio. Dos mujeres líderes del chavismo fueron brutalmente asesinadas por crímenes de odio”, afirmó Saab.

No obstante, al hablar sobre el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asomó que la justicia venezolana habría encarcelado a unas 1.500 personas tras las elecciones presidenciales.

“Fue procesado, fue imputado y recibió una medida. Como él, más de 1.500 personas. Y estamos ahora en un proceso de revisar nuevos casos de personas detenidas por los hechos post 28 de julio del año pasado”, aseguró.