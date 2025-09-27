La selección femenina de béisbol de Venezuela se alzó con la corona del Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino de la WBSC, celebrado en el Fórum La Guaira.
El equipo nacional cerró su participación con una racha invicta, culminando su espectacular camino con una emocionante victoria en la final.
En un duelo que se batalló hasta el último capítulo, las venezolanas superaron a la fuerte selección de México con un marcador final de 9 carreras por 8.
La vibrante final no solo aseguró el título Panamericano para las «chamas», sino que también se concretó el gran objetivo de obtener el pase para la Copa Mundial de Béisbol Femenino de la WBSC.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!