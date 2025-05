La agrupación icónica del calipso venezolano, The Same People anuncia la celebración de su 40 aniversario, un hito que será festejado por todo lo alto en su tierra natal, El Callao, cuna del oro y del carnaval.

‎Fundados en 1985, The Same People es un estandarte del patrimonio cultural callaoense, llevando el calipso a escenarios nacionales e internacionales con temas que han marcado a generaciones como «Bandido», «Sexy María», «Eso lo dice la gente», «Bumbac Kaikó», y en tiempos más recientes «La auyama», «Calypso Zandunga», «Riki bum bum», «Jamming», entre muchos otros.

‎Como cada año, la agrupación prepara su tradicional celebración en septiembre, conocida como el «Carnavalito», fiesta que en 2025 tendrá un significado aún más especial.

Este aniversario viene acompañado de una programación especial que incluirá comparsas, elección y coronación de la reina, desfile de disfraces, gala fotográfica y audiovisual, y un despliegue musical sin precedentes.

Grandes sorpresas para el aniversario

Miguel Gagliardi, presidente de la agrupación, adelantó que esta edición contará con grandes sorpresas en el escenario mayor de El Callao.

A su vez, un recorrido por destinos clave que forman parte de la historia de la agrupación, todo bajo el marco de la música tradicional, el cuatro, la campana, el rallo, el tambor y el característico sabor del calipso callaoense.

La celebración contará con el reencuentro de integrantes históricos y talentos invitados, consolidando un espectáculo que honra la historia de The Same People y el legado cultural de una región que ha sabido proyectarse al mundo.

‎Con presentaciones en países como Guyana, Trinidad y Tobago, Cuba, Italia, Estados Unidos, Turquía, Brasil y México, The Same People no solo celebra su permanencia, sino también su expansión y vigencia como embajadores de la identidad venezolana.

‎»Seguimos siendo La Misma Gente, con la misma pasión por nuestra música, nuestras raíces y nuestro pueblo», concluyó Gagliardi.