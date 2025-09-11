Tiburones de La Guaira anuncia que estará realizando un Minicamp en el Estadio Universitario de Caracas. Este campamento servirá como preparación de cara a las prácticas oficiales y a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La actividad arrancará el próximo lunes, 15 de septiembre, y finalizará el 30 del mismo mes, justo antes de dar inicio a los entrenamientos formales del club.

Una vez más, lanzadores, receptores y jugadores del resto de las posiciones se reportarán al Océano de los Tiburones con la intención de ponerse a plenitud de condiciones.

Varios integrantes del staff técnico, comandarán los entrenamientos en casa.

La pasada edición del Minicamp fue un éxito total. En aquel entonces se llevó a cabo en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto. Fue en ese escenario donde se dieron cita más de cincuenta peloteros con la intención de ganarse un cupo en el roster final. Esta acampada regresa ahora al parque de la UCV.

El juego inaugural de Tiburones está pautado en Maracaibo, contra Águilas del Zulia, el 16 de octubre.