El Jaén Paraíso Interior ha cerrado un acuerdo con el Mes Sungun Cultural & Sport Club iraquí para traspasar al jugador de fútbol sala venezolano Carlos Sanz Salcedo a las filas del club asiático.

El acuerdo entre ambos clubes estaba cerrado desde hace unos meses, pero no se ha podido oficializar hasta este jueves debido a los conflictos bélicos en la zona y por la demora del Mes Sungun en abonar la cantidad del traspaso al Jaén Paraíso Interior, informó la entidad andaluza.

Sanz solo jugó una temporada con el conjunto jiennense, la pasada, en la que participó en 31 partidos de liga y marcó cuatro goles, jugando la Copa de España, la final de la Copa del Rey y las eliminatorias por el título.

El cierre, capitán de la selección de Venezuela, llegó al Jaén Paraíso Interior en 2024 del Centauros de Caracas y antes había militado en el Panta Walon peruano.

Dio el salto a Europa de la mano del Alma Salerno italiano y, tras dos temporadas en Italia, el cierre se marchó a Croacia y Kazakistán, donde destacó en el AFC Kairat.

En el último tramo del curso 2022-23 llegó a España y a la Primera División con el Real Betis FS, equipo con el que marcó dos goles en doce partidos.