Con el objetivo de mejorar la interacción entre sus usuarios, la aplicación anunció la implementación de nuevas herramientas que facilitarán la comunicación más allá del consumo de contenido.

Próximamente, los chats individuales y grupales permitirán el envío de notas de voz, así como imágenes y videos personales.

La compañía detalló a la prensa, según lo descrito por Europa Press, que las notas de voz tendrán una duración máxima de 60 segundos. En cuanto al contenido visual, los usuarios podrán compartir hasta nueve archivos multimedia, ya sea accediendo directamente a la cámara o seleccionando los elementos desde la galería de su dispositivo.

TikTok y la seguridad

La seguridad es un pilar de esta actualización. TikTok dispuso un protocolo que restringe el envío de imágenes o videos si se trata del primer mensaje en una conversación.

Asimismo, la red social implementó sistemas automatizados para detectar y bloquear contenido con desnudos en cuentas de usuarios de 16 a 18 años. Esta función está disponible para usuarios adultos.

Con la gradual implementación de estas funciones en las próximas semanas, la plataforma busca redefinir su papel en el ecosistema digital, evolucionando de una simple vitrina de entretenimiento a un espacio de conversación.