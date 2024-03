Un grupo de trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas tuteladas, denunciaron el «sentirse abandonados» por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«Me siento bastante confundido porque a un día iniciarse las inscripciones de los próximos candidatos presidenciales que van a regir los destinos de los venezolanos, pero también de los trabajadores, veo como el Estado, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, todavía no se ha tomado el tupé de venir a hablar con los trabajadores de la CVG», exclamó Luis Medina, trabajador «desactivado» de CVG Alcasa.

Medina recordó que el mandato actual se hace llamar «obrerista» pero mantienen a un aproximado de 25 mil trabajadores y trabajadoras «fuera» de su puesto de trabajo.

Y «le dio con los pies» a la constitución que «habla de la progresividad de los beneficios y de un salario digno», donde la mayoría de los trabajadores no poseen la capacidad económica para poder surtir sus hogares con las tres comidas del día.

«No tenemos salud, ahí murió un compañero donde padeció hasta de escaras. Ahí tenemos ese elefante rojo que es el hospital de los trabajadores. Yo quiero que tú me digas Nicolás Maduro, con qué discurso me vas a convencer ahora donde no tengo bienestar social ni calidad de vida», continuó.

Asimismo, Medina señaló que ninguno de los entes de salud posee medicina preventiva y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tampoco «fumiga».

Trabajadores continúan esperando el llamado de la madrina

Por su parte, Medina, aseguró que desde la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como madrina del estado Bolívar no ha existido ningún tipo de acercamiento a la clase obrera que se encuentra fuera de planta.

«Dice la palabra de Dios que a falta de los padres, los padrinos asumen la responsabilidad, pero a la madrina Delcy Rodríguez la hemos visto solamente en fotos, ni siquiera ha venido a hablar con los trabajadores, a hacer propuestas, porque nosotros las tenemos, los que somos técnicos y profesionales», indicó.

Por lo tanto, señaló que este 28 de julio será una fecha histórica para los venezolanos y los trabajadores, para poder cambiar todo está «situación de crisis» que se encuentran viviendo, finalizaron exclamando la consigna «¡No al exterminio!».