Un grupo de trabajadores «desactivados» de la empresa CVG Aluminio del Caroní (CVG Alcasa) continúan denunciando la desincorporación ilegítima de trabajadores, falta de pago de prestaciones, abuso de derechos laborales por parte de la empresa.

«Nosotros queremos enviarle un mensaje a todo el país, a los trabajadores de todo el holding CVG que están en la misma condición que nosotros, que hoy en día nos encontramos desincorporados de una manera ilegítima, por estos pseudo dirigentes o personas que están ocupando los cargos gerenciales en este caso en CVG Alcasa», dijo Luis Medina, trabajador de la empresa básica.

Asimismo, señalo que estas personas no cuentan con el «perfil, merito, antigüedad y el conocimiento profesional o técnico» para ocupar un puesto de responsabilidad tanto administrativa como productiva dentro de Alcasa.

También, se dirigió hacia sus compañeros de la empresa Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» (Sidor) diciéndoles que «el gobierno les está dando hasta con el tobo».

«Los están jubilando, no les están indexando sus prestaciones sociales, les están dando el monto que les dé la gana y el Ministro del Trabajo debe de entender, el profesor Alexis Corredor, que está obligado a educar a los trabajadores en el sentido de que conozcan la ley orgánica del trabajo», expuso.

Medina mencionó que las prestaciones sociales deben estar indexadas, debido a la fuerte devaluación que ha tenido la moneda venezolana, para que cada trabajador que esté siendo jubilado reciba una pensión, jubilación y pago de prestaciones sociales digno para que pueda integrarse a la sociedad y emprender cualquier tipo de negocio y pueda mantenerse con el tiempo.

Decepcionados de la Junta Interventora

Por su parte, Medina, comentó que durante casi un año que se estableció la Junta Interventora de la CVG no ha obtenido resultados, al menos, en CVG Alcasa dado que, a su juicio, se continúan violando los derechos, acosando a los trabajadores, hostigando a los «no requeridos».

«Somos los hijos de Yolanda del Río porque nadie pelea por nosotros, nadie nos defiende. Acabamos de llegar de la ciudad de Caracas, donde introducimos en la Fiscalía General de la República un expediente con toda la diligencia judicial que estamos haciendo por no aplicación de los conceptos contractuales», indicó.

Por esto, recalcó que en ninguna instancia citaron a la Inspectoría Regional del Trabajo a cargo de Alfredo Spooner.

«El ciudadano Spooner a pesar de ser sindicalista y trabajador no le da una respuesta a nadie, entonces quiero dejar claro que nosotros haremos y continuaremos haciendo todo lo concerniente a las luchas reivindicativas y sociales», aseguro.

CBST «amenaza» a trabajadores con jubilaciones

Otro de los puntos que, Medina menciono es que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (CBST) ha estado «causándole terror» a los trabajadores con una jubilación prematura.

«La Central Bolivariana en vez de buscar la manera que nos cancelen las deudas pendiente, andan causándole terror a los trabajadores en este caso amenazando que van a empezar a jubilar a los trabajadores que tienen 20, 25 y 30 años de servicio, que no tienen la edad, pero tienen el tiempo en planta», denunció.

el trabajador de Alcasa añadió que no han presentado propuestas para establecer unas prestaciones sociales «acorde a la realidad» y tampoco plantean subsanar u honrar los pasivos que les adeudan desde hace 1 años a los trabajadores.

Incumplimiento de la ley para discapacitados

Yurayma Blanca, trabajadora «desactivada» de CVG Venalum y discapacitada visual, mostró su preocupación por haber sido retirada de su puesto desde el apagón nacional del 2019.

«Realmente yo necesito volver a ingresar a mi puesto de trabajo, debido a que el sueldo que recibo estando desactivada no me es suficiente, ni siquiera sé cuánto yo actualmente estoy cobrando, pero eso no me alcanza para mis medicinas y poder llevar la comida a mi hogar», contó.

Del mismo modo, Blanca aseveró que enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes con el sueldo variable que recibe.

Cabe recordar que en Venezuela existe desde el año 2023 la Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad que establece la inamovilidad laboral permanente, conforme a la ley que rige la materia, para proteger a la trabajadora o el trabajador.

Por lo tanto, pide ayuda para volver a su puesto de trabajo y mejorar su situación económica.