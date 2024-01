Un grupo de trabajadores en condición de «no requeridos» de la empresa CVG Aluminio del Caroní (CVG Alcasa) denunciaron que se encuentran desatendidos desde que están fuera de la planta.

«Actualmente, tenemos siete y vamos para ocho años fuera de planta», dijo Luis Medina trabajador de la empresa básica.

Medina explicó que desde el 18 de agosto del año 2017 los sacaron a todos los trabajadores de Ciudad Bolívar y Upata «por una pregunta falla de transporte».

Asimismo, agregó que esto se produjo luego de que únicamente se instalarán dos prensas de la «planta estructura» de tres y posteriormente no los llamaron más a asistir a la planta.

Y de las cuales estas dos prensas, actualmente ninguna se encuentra en funcionamiento, debido a presuntos actos de corrupción por parte del presidente de la empresa.

«Nos dejaron fuera de planta porque no le conveníamos, porque nosotros con una figura que creó el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, control obrero, de verdad al menos en CVG Alcasa, le pusimos el cascabel al gato y no dejábamos aplicar la corrupción dentro de planta en todos los procesos de licitación», aseguró.

Por esto, hace un llamado a todos los trabajadores del estado Bolívar, que este año 2024 será de «cambios profundos».

Piden cronograma electoral

«Le pedimos al CNE aplicación del artículo 228, 123 y 42 de la ley de procesos electorales, porque queremos el cronograma de elecciones presidenciales y gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, concejos municipales», expuso.

Además, el cronograma para las elecciones sindicales, dado que se encuentran en «mora» y no poseen «autoridades legítimas» que los represente.

También solicita respuestas para uno de los sectores que «genera presupuesto» para las carteras ministeriales, como lo hace el sector aluminio.

Familias de trabajadores también desatendidas

Por su parte, Medina, mencionó que un aproximado de dos mil quinientas familias se han visto desatendidas y perjudicadas, luego de haber quedado fuera de planta hace siete años.

«El Estado en sus políticas debe generar bienestar social, calidad de vida, poder adquisitivo y en general, salarios. Cosa que es totalmente negativa en estos últimos 25 años, además de dejarnos desatendidos», apuntó.

Del mismo modo, resaltó que los beneficios contractuales «desaparecieron inmediatamente», luego de estar «desactivados» y quedaron a la «intemperie».

«No solo fue eso, sino que a los que exigimos los derechos establecidos en nuestras contrataciones colectivas para no nos dejaran desatendidos; entonces nos persiguen, acosan, intimidan, no nos dejan caminar, nos marcan y al menos en mi caso no me dejan entrar en la planta», continuó.

Entretanto, aseguró que el Gobierno nacional en lugar de buscar un consenso, a juicio de Medina, solamente ha hecho «ataques» al sector obrero y sigue «rebanando» todos los conceptos contractuales, donde hasta la fecha no hay ningún tipo de contratación.

Por esta razón, introdujeron una denuncia ante la Fiscalía 78° Nacional por «violación de derechos humanos laborales».

Reuniones con el presidente de Alcasa: nunca

También, enfatizó que el presidente de CVG Alcasa, Arquímedes Hidalgo, nunca ha venido a hablar con los trabajadores y las instancias gubernamentales han fallado en darles respuestas.

«La única instancia gubernamental que vino aquí, que está obligada a darle respuesta a los trabajadores fue la Defensoría del Pueblo, nos tiró un champú y se nos perdió, abrió un expediente, lo dejó hasta allí, lo metió en una gaveta, más nunca los vimos», relató Medina.

En cambio, apuntó que el presidente de la empresa «nunca se ha reunido y no ha mostrado disposición para hablar con los trabajadores».

«Él necesita, es acólito, que se le arrastren las necesidades de él y aquí, como nosotros decimos: hay dignidad, moral, ciudadanos, trabajadores, técnicos y profesionales», aseveró.

En consecuencia han buscado soluciones a través de acuerdos con diferentes personas y entidades, como el M/G Alexis Rodríguez Cabello o el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, pero ninguno se ha cumplido.

Por consiguiente, en vista de haber agotado todas las vías de diálogo existentes, tendrán que tomar la vía electoral, por medio de las venideras elecciones presidenciales y judiciales para encontrar las soluciones que solicitan.