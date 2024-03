No existe una estadística en los centros de salud públicos del municipio Piar, que confirmen cuántos pacientes ingresan con problemas de estómago o intoxicación por el consumo de alimentos o jugos callejeros, al parecer son obviados y, sobre todo, ocultados para que la gente no se alarme, problema que ha venido preocupando a los habitantes al observar las condiciones en que son expuestos los alimentos.

Rafaela Martínez, usuaria informó que padece de Helicobacter pylori , esto gracias al consumo de una hamburguesa, “comer en la calle me costó lo más duro que me ha pasado, ahora debo lidiar por siempre con una bacteria, hago el llamado a los habitantes de Upata, no consumir comida en las calles, esas que expenden en carritos o en cavas de anime, sin refrigeración o conservador”.

También aseguró, que ha habido un aumento significativo de infecciones gastrointestinales, sobre todo en personas mayores y niños, “no se sabe la estadística, motivado a que la dirección de los centros de salud, no la dan, los inspectores sanitarios, deben recorrer las calles de la localidad e inspeccionar los sitios donde son vendidos los alimentos, jugos y dulcerías”, indicó Martínez.

Asimismo, en un recorrido realizado, se observó que los carritos y locales de ventas, no tienen acceso a nevera, frizer, lavamanos y lavaplatos, aunado a eso, dejan por horas alimentos como la carne y el pollo a la intemperie.