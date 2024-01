Trabajadores, representantes sindicales y sociedad civil salieron a la calle a protestar por las reivindicaciones salariales, al tiempo que en marcha llegaron hasta la sede del ministerio del Trabajo en Bolívar, para entregar un documento con exigencias laborales.

Luis Felipe Medina, trabajador de CVG Alcasa, coordinador de Amplitud Sindical y Democracia Sindical en bolívar declaró para Nueva Prensa Digital, “para este tiempo no hay poder adquisitivo, estamos muy mal, nuestros docentes y demás trabajadores del sector público, muy mal pagados, por lo que protestamos y permanecemos en la calle, respaldamos a nuestros maestros”.

Continuó diciendo “es lamentable, nuestra familia no tiene bienestar social, no hay seguros, estamos en la calle, quienes ejercen tan importante labor para la sociedad, no cuentan con una seguridad y calidad de vida, sin embargo nos organizamos y nos unimos para la defensa de las reivindicaciones laborales (…) vamos a seguir en la calle, porque urge respuesta acertada y fructíferas”, explicó Medina.

Por su parte José Basanta, secretario de acta y correspondencia de Sutralumina Bolívar mencionó que han salido a respaldar al gremio docente, porque es uno de los más importante y desprotegido del país, “un salario pírrico, un salario de hambre, sin contrataciones colectivas, sin beneficios contractuales, sin HCM, sin jubilaciones ni pensiones dignas (…) nuestros maestros sin nada qué celebrar”.

Mencionó además que en apoyo a los maestros y demás venezolanos permanecerán en la lucha “estamos convencidos de que el Gobierno no garantiza una seguridad salarial ni social y todos los años cerramos con una hiperinflación que arrasa con nuestros sueldos y salarios, que golpea el bolsillo de los venezolanos, esperamos que este 2024 sea de cambios, sea el año de los trabajadores”.

Finalmente se pudo conocer que en el documento entregado en la Inspectoría del Trabajo quedó plasmado el reclamo de la convención colectiva que tiene más de tres años vencida, con más de dos años en discusión, y esperan se valore el servicio del docente, porque a su juicio el salario no les alcanza para vivir con dignidad, y aspiran que el Gobierno se siente con las Federaciones Nacionales a firmar la convención colectiva (…) además de la recuperación del Ipasme.