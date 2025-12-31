En la madrugada del 30 de diciembre, Jordi José Sánchez acabó con la vida de Ismeilys Álvarez de 26 años de edad en su vivienda del barrio El Bucare II, San Fernando, estado Apure.

El crimen ocurrió en presencia de los tres hijos menores de la víctima, quienes presenciaron el hecho y quedaron en orfandad materna.

Funcionarios de seguridad acordonaron la escena para recolectar evidencias; el caso pasó al Ministerio Público para imputar al agresor, quien fue detenido en el sitio.

Sánchez tuvo una acalorada discusión con su pareja, luego procedió con un arma blanca apuñar a su pareja en reiteradas oportunidades.

Vecinos oyeron los gritos de auxilio, cuando llegaron a la vivienda ya era demasiado tarde, la joven se hallaba en el piso en medio de un charco de sangre, mientras que el asesino intentaba huir de la escena del crimen.