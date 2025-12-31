Un devastador accidente vial en la Troncal 10, al sur del estado Bolívar, cobró la vida de Henry Silva e dejó a dos personas gravemente heridas la tarde del domingo 29 de diciembre, en un tramo conocido por su alto índice de siniestros debido al tráfico intenso de vehículos pesados y motos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 p.m., cuando dos motocicletas colisionaron de frente en el kilómetro 45 de la vía, cerca de la jurisdicción de El Callao. Silva, de 32 años y residente en Puerto Ordaz, fue evacuado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, pero falleció minutos después por politraumatismos severos. Fuentes del Sistema de Protección Civil confirmaron que el impacto fue tan violento que una de las motos quedó destrozada contra un talud.

CDI

Annys Rojas, de 28 años, compañera de Silva en una de las motos, presenta traumatismo craneoencefálico generalizado y fractura expuesta de fémur derecho; fue estabilizada en el mismo CDI y podría ser transferida al Hospital Uyapar.

La tercera involucrada, Luis Emilio Tabatti, de 35 años y oriundo de El Dorado, sufrió lesiones en tórax y extremidades, recibiendo atención inicial en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Caroní.

Este suceso se suma a la ola de accidentes en la Troncal 10, una arteria vital que conecta Puerto Ordaz con el sur minero del estado.

Según datos de la Policía Estatal de Tránsito Terrestre, en los últimos tres meses se registraron 12 colisiones fatales en este corredor, muchas atribuidas a exceso de velocidad, falta de cascos y adelantamientos imprudentes.