La ciudad de Piura despertó conmocionada la noche del sábado 30 de agosto, luego del hallazgo sin vida de una mujer extranjera dentro del conocido prostíbulo La Colmena, ubicado en la carretera Panamericana, a la altura del puente Las Monjas, Perú.

La víctima de 32 años, se desempeñaba como trabajadora sexual en el local y deja en orfandad a una hija menor de edad.

Según información oficial, su cuerpo fue encontrado en la habitación número 13 del establecimiento, en una macabra escena: la mujer estaba sin prendas de vestir, con la cabeza sumergida en un balde con agua, posicionada de rodillas en el baño.

El primero en notar algo extraño fue el taxista que regularmente la trasladaba a su domicilio, quien al no obtener respuesta de su pasajera, consultó con el vigilante del local. Ambos decidieron ingresar a la habitación y fueron alertados por la ausencia de la mujer y la presencia de sus pertenencias en la mesa de noche. Fue entonces cuando hallaron el cuerpo sin vida.

La Policía Nacional y la Fiscalía llegaron rápidamente al lugar para iniciar la investigación.

La Oficina de Criminalística detectó manchas rojizas similares a sangre, mientras que el médico legista informó sobre la presencia de moretones en el cuello y un hematoma en la palma de la mano derecha. Aunque estos signos apuntan a una posible muerte violenta, la necropsia será determinante para esclarecer la causa exacta del deceso y la posible participación de una segunda persona.

En paralelo, la hija de la víctima, una niña de 10 años, fue ubicada en un departamento donde vivía la mujer y puesta bajo la custodia de la Unidad de Protección Especial de Piura para garantizar su seguridad y apoyo psicológico.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las políticas y mecanismos de protección para las mujeres trabajadoras sexuales, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad en la región. Las autoridades siguen trabajando para esclarecer este lamentable hecho y ofrecer justicia a la familia de K.H.R.