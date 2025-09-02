La noche de este primero de septiembre, las festividades en honor a la Virgen del Valle en el Valle del Espíritu Santo, Venezuela, dieron inicio con la tradicional y solemne Bajada de su sagrada imagen.

Cientos de devotos se congregaron para presenciar el emotivo momento en que «Vallita» desciende de su camarín, marcando el comienzo de las celebraciones en su honor.

Este año, la ceremonia estuvo marcada por un profundo significado gracias a la donación del vestido que lució la Virgen.

La donante, Yaneth Elarba, una devota de Maturín, cumplió su anhelado sueño de vestir a la Virgen en agradecimiento por la salud de su hijo, quien superó un trasplante de riñón.

El vestido, diseñado y bordado por el modista Nidal Noauihed, es una obra de arte.

La prenda no tiene una figura definida, sino que es un bordado intrincado, con cada piedra y detalle trabajados a mano con esmero.

Para Yaneth, el vestido simboliza una confirmación divina y un testamento de esperanza y fe cumplida.

Programación de las Festividades

Las celebraciones continuarán con una agenda litúrgica, el próximo domingo 7 de septiembre con misas durante el día y a las 8:00 de la noche se realizará el Santo Rosario y traslado de la imagen al Campo Eucarístico para la víspera de la solemnidad.

Para el lunes, propio día de la celebración, se realizará una eucaristía a la medianoche y varias misas durante toda la madrugada.

Por su parte, a las 8 de la mañana, se hará la Solemne Eucaristía Pontifical presidida por el Nuncio Apostólico de Venezuela, Mons. Alberto Ortega Martin.

Cerrando a las 5:00 de la tarde con la tradicional procesión por la Plaza Mariño.