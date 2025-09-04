Este miércoles se reveló el esperado tráiler de la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, la célebre novela de Emily Brontë.

La dirección está a cargo de Emerald Fennell, reconocida por su estilo de “depravación estilizada” en cintas como Promising Young Woman y Saltburn.

Ahora, la cineasta se propone llevar la intensidad de la obra a un territorio aún más incómodo y visceral.

Margot Robbie y Jacob Elordi, en el centro de la tormenta

Los protagonistas de esta versión son Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes interpretan a Catherine y Heathcliff, los amantes malditos.

Según reportes de una proyección de prueba, la película ofrece una representación brutal de la pasión, con escenas de sexo inspiradas en prácticas BDSM y un retrato crudo de la miseria humana.

La crítica se mostró dividida, con opiniones que van desde la audacia artística hasta la simple provocación gratuita.

Acusaciones de “blanqueamiento” y rechazo de los fanáticos

La controversia no es nueva. Desde 2024, la elección de Elordi para dar vida a Heathcliff generó críticas, ya que en la novela el personaje es de ascendencia gitana.

Algunos fanáticos señalaron que se trataba de un “blanqueamiento” que diluye la esencia de la obra. Con la salida del tráiler, los foros literarios y redes sociales se llenaron de quejas, calificando el filme de “pornográfico” y de “versión barata” del clásico.

El arte como provocación

Emerald Fennell, consciente de la polémica, declaró en el Festival de Cine Sands: “Definitivamente habrá fans de la literatura inglesa que no estarán contentos”.

Para la directora, el objetivo es desafiar la sensibilidad del público y exponer una faceta aún más oscura de la historia original, publicada en 1847.

La cinta llegará a las salas de cine el 14 de febrero de 2026 y, aunque no busca agradar a todos, ya se perfila como una de las adaptaciones más discutidas de los últimos años.