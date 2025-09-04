James Gunn confirmó oficialmente que realizará una secuela de Superman: Legacy, la exitosa película que marcó un nuevo rumbo para el universo cinematográfico de DC.

El filme llevará por título Superman: Man of Tomorrow y llegará a la gran pantalla el 9 de julio de 2027, informa El Nacional.

El anuncio lo hizo el propio director estadounidense a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una ilustración del reconocido artista Jim Lee.

En la imagen se observa a Superman junto a Lex Luthor, lo que sugiere el regreso del villano en su clásica armadura tecnológica conocida como Warsuit.

Éxito de taquilla como punto de partida

La decisión de continuar con la historia llega después del sólido desempeño de Superman: Legacy, que se convirtió en la película de superhéroes más taquillera del año al recaudar 611,6 millones de dólares a nivel mundial.

Solo en Estados Unidos, la cinta logró 122 millones en su estreno, ubicándose como el tercer debut más exitoso de 2025, detrás de A Minecraft Movie y Lilo y Stitch, de acuerdo con datos de Box Office Mojo.

Una secuela con giros inesperados

Aunque Gunn aclaró que Man of Tomorrow no será una continuación directa, confirmó que David Corenswet volverá a interpretar a Superman.

Además, se espera que reaparezcan algunos personajes de la primera entrega, lo que mantiene las expectativas en torno a cómo evolucionará la trama.

El futuro del Universo DC en cines

Finalmente, el estreno de esta secuela forma parte de la estrategia más amplia del Universo DC, que busca revitalizar sus historias con una serie de lanzamientos.

Entre ellos destacan Supergirl y Clayface, que ya han sido anunciados como parte de la nueva etapa.

Con Man of Tomorrow, James Gunn reafirma su apuesta por mantener viva la emoción en torno a Superman y consolidar el auge cinematográfico de DC en los próximos años.