Una joven de aproximadamente 26 años murió en el acto luego de que su acompañante perdiera el control de la motocicleta y chocara contra un vehículo en la madrugada de este jueves en la redoma El Dorado, parroquia Dalla Costa, San Félix.

La pareja se desplazaba en una moto negra con dirección Puerto Ordaz – San Félix cuando el motorizado que intentaba ingresar a la redoma fue embestido por el conductor de un automóvil. Ambos fueron expulsados de la motocicleta y derraparon sobre el pavimento.

La mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte minutos después del accidente. Mientras tanto, el conductor de la moto fue auxiliado por otros motorizados y transeúntes presentes en el lugar. Posteriormente fue trasladado a la emergencia del Hospital Dr. Raúl Leoni, en Guaiparo, donde permanece recluido.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito se presentaron en el sitio para realizar las averiguaciones correspondientes. Hasta el momento se desconocen las características del vehículo y el nombre del conductor involucrado.