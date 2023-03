La presidente de Líneas La Voluntad de Gandhi (UD5 de Caricuao), Yelmira Jiménez, aseguró que el sector sabe que el ciudadano no puede costear el pasaje debido al deterioro del poder adquisitivo. No obstante, indicó que los transportistas no pueden continuar a la espera de que el Ejecutivo Nacional responda a las exigencias salariales de la población venezolana.

Actualmente, el precio del pasaje mínimo en las rutas urbanas es de 5 bolívares, monto que representa un monto equivalente a 20 centavos de dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para el 4 de marzo de 2023 (Bs. 24,31).

En este sentido, el sector plantea que se establezca una tarifa base de 0,50 dólares, que a la fecha de la publicación de esta nota representa unos Bs. 12.

«Cuando lo publicaron la Gaceta Oficial (26 de diciembre) ya esa tarifa estaba desfasada, no cubría los costos operativos y además comenzó el alza del valor del dólar con relación al bolívar», explicó Jiménez a TalCual, al tiempo que puntualizó que la reciente paralización de unidades de debe a la imposibilidad de los conductores de comprar repuestos o dar mantenimiento a los vehículos.

El pasaje anclado al dólar

La presidente de la línea de transporte precisó que un anclaje de la tarifa al precio de la moneda extranjera evitaría los ajustes recurrentes al monto del pasaje, en caso de que el precio de la moneda estadounidense se mantenga estable.

Respecto a las semanas en las que el precio de la divisa varíe diariamente, refirió que «no existe tarifa que pueda cubrir la estructura de costos mientras tengamos una economía tan inestable. Estamos hablando de montos aproximados y nadie nos garantiza que lo que aprueben hoy sirva para la próxima semana».

Una asamblea para tomar medidas

Jiménez, explicó que el próximo martes, 7 de marzo, se llevará a cabo una asamblea de carácter nacional en la que se planteará la situación del sector y se tomarán decisiones en cuanto a las medidas de presión a ejercer desde el gremio para lograr el aumento de las tarifas.

Recordó que para el mes de febrero del año en curso, el entonces viceministro de transporte, Carlos Farías, se comprometió con los transportistas a dar una respuesta definitiva sobre las tarifas del pasaje. Sin embargo, hasta ahora no se han obtenido respuestas.

Tras el anuncio de la sustitución de Farías, publicado en Gaceta Oficial 42.579, con fecha del 1 de marzo, Jiménez opinó que se trata de una «táctica dilatoria para no darnos respuestas oportunas».

«Nosotros no queremos ser los causantes de que se generen protesta. El Estado no da respuestas a los transportistas y es importante resaltar que no tenemos medidas compensatorias por parte del Gobierno. Ellos alegan el tema del combustible, pero para nadie es un secreto que la página Patria tiene problemas diariamente, se reduce el litraje y se saca a los transportistas del sistema», concluyó.