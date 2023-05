Los transportistas manifestaron que los repuestos automotrices se encuentran en alto costo, por lo que no pueden adquirirlo, por tanto, solicitaron que se reabra la oficina de proveeduría, misma que funcionaba en las instalaciones de Polipiar, para que ellos puedan comprar los accesorios a precios económicos.

Uno de los solicitantes, Noel González, resaltó que la crisis no perdona ni los transportistas, puesto, que los neumáticos, baterías, lubricantes y otros repuestos automotrices, están a precios elevados, «necesitamos que los entes nos apoyen con ventas de cauchos, baterías, accesorios y aceite a costos bajos para nuestros bolsillos, el llamado es para los organismos a quien le compete».

Solicitud

Al mismo tiempo, otros transportistas de ruta urbana y rurales, manifestaron que existen unidades microbuseras que no pueden trasladarse hasta la estación de servicio «Sabino» en San Félix, a surtir, debido a que los neumáticos y parque automotor de sus vehículos no están en condiciones para viajar, por lo que solicitaron a las autoridades, prestarle el servicio en una estación de Upata, así no perderán sus cupos y tener el beneficio.

A esto se suma, la reparación de las vías por donde los transportistas cubren sus rutas, ya que están en muy mal estado, situación que perjudica las unidades, solicitan a la municipalidad y Servicios Generales de la Gobernación, apoyarlos con un plan de asfaltado en todas las vías.