El Ejército israelí mató a tres gazatíes este jueves, pese a la tregua entre Israel y Hamás en vigor desde el 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes del Hospital Naser y del de Al Adwa. Esto eleva a 23 el número total de muertos desde que entró en vigor el acuerdo.

Uno de los gazatíes fallecidos fue atacado por un dron israelí esta mañana en la zona de Al Saqiya, en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, donde también se reportó un herido.

El segundo gazatí murió a causa de heridas provocadas por disparos del Ejército israelí hace dos días, cerca de la Facultad de Ciencia y Tecnología, también en Jan Yunis. El Hospital Naser recibió ambos cuerpos.

Además, una tercera persona murió hoy en otro ataque en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza , según fuentes del Hospital Al Adwa.

En total, al menos 23 gazatíes han muerto desde el inicio del alto el fuego y otros 122 han resultado heridos, confirmó a EFE un funcionario del Ministerio de Sanidad gazatí.

Tras el alto el fuego, la población gazatí intenta regresar a sus hogares, pero cuando se acercan a la denominada «línea amarilla», donde el Ejército israelí sigue apostado, las tropas disparan.

Esta mañana, además de los ataques en Bani Suheila, hubo disparos contra civiles en Abasan al Kabira, al Qarara, Qizan al Najjar y Maan, todas en el sureste de Jan Yunis.

Estas zonas están más allá de la «línea amarilla», una franja no marcada en el terreno, cuya ubicación exacta desconocen la mayoría de gazatíes.

Testigos en Abasan al Kabira afirmaron que las fuerzas israelíes utilizaron altavoces para ordenar a los residentes que inspeccionaban sus propiedades que se marcharan inmediatamente.

Desde medianoche hasta las 05:00 horas, los tanques israelíes abrieron fuego en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, acompañado de bombardeos de artillería y presencia de aviones de vigilancia y combate.

Fuentes médicas detallaron que no hubo heridos, pero las familias que habían regresado a sus hogares más allá de la línea amarilla decidieron abandonar la zona ante el peligro.