El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que el proceso comience desde este jueves.

«Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela», garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump ordenó a Sean Duffy, secretario de Transporte, y a los altos mandos militares reabrir el espacio aéreo venezolano antes de que finalice el día para normalizar el flujo de vuelos.

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano permanecería cerrado en su totalidad.