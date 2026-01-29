El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, aseguró que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y cuya discusión está prevista que continúe este jueves en el Parlamento, fortalecerá el marco legal del país para la inversión.

En Telegram, dijo que el proceso de la reforma «consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar social del pueblo venezolano».

El funcionario encabezó el miércoles un encuentro con trabajadores petroleros en el Complejo Refinador de Paraguaná, en el noroeste del país, como parte de la fase de consultas sobre la reforma.

En el encuentro, también participó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante destacó que esta es una ley respetuosa de la soberanía nacional y permite comenzar un camino para convertir a Venezuela en un «gran productor y referente mundial en materia petrolera», según lo cita la estatal.